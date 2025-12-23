С середины ноября Гусев был исполняющим обязанности наставника бело-голубых.
"В конце сезона можно будет подводить итоги работы Гусева. Нового тренера было бы нелогично приглашать, учитывая, что Ролан все знает в клубе, и игроки его знают. Учитывая их место в чемпионате России, на вторую часть сезона будет задача выиграть Кубок страны", — передает слова Сафонова Metaratings.
После 18 туров "Динамо" с 21 очком занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России команда дошла до 1/2 финала Пути РПЛ, где сыграет со "Спартаком".
Агент Сафонов поделился мнением о задачах Гусева в "Динамо"
