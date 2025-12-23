Агент Дркушича отреагировал на интерес к игроку со стороны других клубов

За "Зенит" словенец выступает с января этого года.
"Дркушич — качественный игрок, который всегда привлекает внимание других клубов. В январе мы увидим, выльется ли этот интерес во что-то конкретное. На данный момент Ваня очень счастлив в "Зените", — передает слова Ратковицы Metaratings.
За "Зенит" Ваня Дркушич отыграл 30 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт Дркушича с питерским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 4 млн евро.
Младен Ратковица, агент защитника "Зенита" Вани Дркушича, рассказал, действительно ли футболист может покинуть стан петербургской команды этой зимой.
Фото: ФК "Зенит"