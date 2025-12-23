Угаров удивлен интересу ЦСКА к Лусиано

Ранее о возможности такого обмена сообщил журналист Иван Карпов.
"Не знаю, почему ЦСКА уперся в Лусиано. Я думаю, если бы армейцы хорошо искали, то нашли бы нужного игрока. ЦСКА ведь нужен футболист здесь и сейчас. А как он придет, как вольется в коллектив, насколько он готов играть?" — передает слова Угарова "Евро-Футбол.Ру".
В первой части сезона 2025/2026 Лусиано Гонду провел за "Зенит" 14 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых не отметился результативными действиями. В 8 играх Кубка России Гонду забил 2 мяча и отдал 2 голевых паса.