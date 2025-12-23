Матчи Скрыть

Агент Сафонов оценил назначение Станковича в "Црвену Звезду"

Известный футбольный агент Алексей Сафонов в беседе с Rusfootball.info высказался о назначении Деяна Станковича главным тренером "Црвены Звезды".
Ранее Станкович уже работал в белградской команде и трижды приводил ее к чемпионству в Сербии.

"Немного не понял Станковича, почему он вернулся в «Црвену». Понятно, что там ему все знакомо, но, думаю, он мог и доработать в «Спартаке», хотя и непросто ему было. На него оказывалось давление отовсюду, и даже такой, как Станкович, не справился. Лично я думаю, что тренировать «Спартак» престижнее, чем «Црвену». Уровни клубов слишком разные», — сказал Сафонов.

Напомним, Деян Станкович покинул "Спартак" в середине ноября.

"Спартак" занимает шестую позицию в чемпионате России, имея в своем активе 29 очков. Возобновление сезона для красно-белых запланировано на 1 марта — соперником столичной команды по 19 туру РПЛ станет "Сочи".

