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"Реал" установил новый рекорд в еврокубках

"Реал" забил в 43-м еврокубковом домашнем матче кряду и установил новый рекорд по этому показателю.

Во встрече первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ромы" Иско на 45-й минуте отправил первый мяч в ворота итальянской команды. Матч, прошедший в столице Испании на стадионе "Саньтьяго Бернабеу", завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Предыдущий рекорд был установлен лондонским "Тоттенхэмом" в период с 1961 по 1984 год. За это время английский клуб отличился в 42 домашних матчах подряд.

"Газета.ру"
Теги: Реал
Сегодня, 03:05
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