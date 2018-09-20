"Реал" установил новый рекорд в еврокубках

"Реал" забил в 43-м еврокубковом домашнем матче кряду и установил новый рекорд по этому показателю.Во встрече первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ромы" Иско на 45-й минуте отправил первый мяч в ворота итальянской команды. Матч, прошедший в столице Испании на стадионе "Саньтьяго Бернабеу", завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.Предыдущий рекорд был установлен лондонским "Тоттенхэмом" в период с 1961 по 1984 год. За это время английский клуб отличился в 42 домашних матчах подряд.