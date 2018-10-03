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Дмитрий Хомуха: недооценка? У Лопетеги не думаю, а вот игрокам "Реала" наверняка казалось, что матч будет проще

Дмитрий Хомуха: недооценка? У Лопетеги не думаю, а вот игрокам "Реала" наверняка казалось, что матч будет проще Экс-полузащитник ЦСКА, а ныне главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха в интервью Rusfootball.info после победы армейцев над "Реалом" (1:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов проанализировал игру московского клуба.

- Что вы прямо по окончании матча чувствуете?

- Радость за армейцев. За то, что они одержали победу над «Реалом» при такой поддержке зрителей. И показали, что на чемпионате мира – это был не просто всплеск от нашей сборной, но мы можем и на клубном уровне играть с грандами.

- Вы не удивлены произошедшим? У «Реала» 25 ударов, и из них всего лишь 3 в створ ворот.

- Учитывая то, что такие лидеры «Реала» как Иско и Бэйл сегодня на поле отсутствовали – конечно-же шансы у армейцев возрастали. Те же, кто сегодня вышел на подмену – они ещё не обладают насколько высоким уровнем мастерства.

Плюс, еще и недооценка соперника вполне могла присутствовать. Думаю, «Реал» предполагал что матч для них будет складываться намного проще, чем оказалось на самом деле.

- ЦСКА столько времени никого не покупал, что складывалось впечатление, будто трансферами в клубе вообще никто уже и не занимается. Однако сейчас был подписан Влашич, который сравнял счёт в дерби, а потом – забил «Реалу». Подобная эффективность в трансфере – это чудо?

- В ЦСКА ведь взяли не одного, а восемь игроков. И все они – молодые и перспективные футболисты. Просто в связи с продажей Головина и Витиньо у клуба появились средства, и часть их и была потрачена на покупку молодых и перспективных игроков. И как мы видим – отдача от этого очень хорошая. Плюс, мы видим, что с каждой игрой молодые армейцы выглядят всё увереннее и увереннее. И они явно демонстрируют то, что в этом году ЦСКА будет бороться за попадание в Лигу Чемпионов.

- Лопетеги мог недооценивать ЦСКА?

- Тренер, скорее всего, нет. А вот самим футболистам «Реала» наверняка казалось, что матч для них сложится намного проще. Преимущество то на поле у них было. Но время шло, а реализовать они его ни во что не смогли. Плюс, также стоит учитывать и то, что три раза мяч попадал в каркас ворот. Так что удача сегодня, по крайней мере в этих трёх моментах, была на стороне армейцев.

- Вы поняли что случилось с Акинфеевым?

- Всё это издержки нашего чемпионата. Все эти проявления, тот авторитет, что есть в чемпионате России. Если бы он так кричал на судью в РПЛ - это, скорее всего, ограничилось бы просто жёлтой карточкой.

В Европе же судьи не позволяют того, чтобы их решения подвергались сомнениям, да ещё и в такой форме. Он ведь два раза подряд апеллировал к арбитру – в Европе за такое сразу наказывают.

- Чтобы судья за 5 секунд дал две желтых карточки – это как-минимум не рядовой случай.

- Судья ведь дал желтую карточку. А он не только не соглашается, но и ещё активнее апеллирует к нему. В Европе везде так судят. Не позволяют футболистам проявлять такие эмоции. Один раз ты можешь высказаться. Но два раза подряд… плюс, мы ведь не слышали что там были за выражения…

- Судя по мимике – нелитературные…

- Видимо поэтому и была тут-же дана вторая карточка.
Теги: Хомуха ЦСКА Реал Лопетеги Акинфеев
Сегодня, 02:04
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№1 Написал: alex1972ural г. Лесной Свердловской обл. (Сегодня, 02:39) #
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Болеет за:
ЦСКА
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Регистрация: 1.10.2018 [жалоба]
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