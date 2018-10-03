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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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02:04
Дмитрий Хомуха: недооценка? У Лопетеги не думаю, а вот игрокам "Реала" наверняка казалось, что матч будет проще (1)
Дмитрий Хомуха: недооценка? У Лопетеги не думаю, а вот игрокам "Реала" наверняка казалось, что матч будет проще (1)
01:52
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Владимир Пономарев: главное, чтобы теперь армейцы не стали меньше тренироваться и не возомнили себя великими игроками
01:16
Никола Влашич: я бы не играл в футбол, если бы не верил, что это возможно - обыграть "Реал" (4)
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01:13
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01:05
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Дмитрий Хомуха: недооценка? У Лопетеги не думаю, а вот игрокам "Реала" наверняка казалось, что матч будет проще
Экс-полузащитник ЦСКА, а ныне главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха в интервью Rusfootball.info после победы армейцев над "Реалом" (1:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов проанализировал игру московского клуба.
- Что вы прямо по окончании матча чувствуете?
- Радость за армейцев. За то, что они одержали победу над «Реалом» при такой поддержке зрителей. И показали, что на чемпионате мира – это был не просто всплеск от нашей сборной, но мы можем и на клубном уровне играть с грандами.
- Вы не удивлены произошедшим? У «Реала» 25 ударов, и из них всего лишь 3 в створ ворот.
- Учитывая то, что такие лидеры «Реала» как Иско и Бэйл сегодня на поле отсутствовали – конечно-же шансы у армейцев возрастали. Те же, кто сегодня вышел на подмену – они ещё не обладают насколько высоким уровнем мастерства.
Плюс, еще и недооценка соперника вполне могла присутствовать. Думаю, «Реал» предполагал что матч для них будет складываться намного проще, чем оказалось на самом деле.
- ЦСКА столько времени никого не покупал, что складывалось впечатление, будто трансферами в клубе вообще никто уже и не занимается. Однако сейчас был подписан Влашич, который сравнял счёт в дерби, а потом – забил «Реалу». Подобная эффективность в трансфере – это чудо?
- В ЦСКА ведь взяли не одного, а восемь игроков. И все они – молодые и перспективные футболисты. Просто в связи с продажей Головина и Витиньо у клуба появились средства, и часть их и была потрачена на покупку молодых и перспективных игроков. И как мы видим – отдача от этого очень хорошая. Плюс, мы видим, что с каждой игрой молодые армейцы выглядят всё увереннее и увереннее. И они явно демонстрируют то, что в этом году ЦСКА будет бороться за попадание в Лигу Чемпионов.
- Лопетеги мог недооценивать ЦСКА?
- Тренер, скорее всего, нет. А вот самим футболистам «Реала» наверняка казалось, что матч для них сложится намного проще. Преимущество то на поле у них было. Но время шло, а реализовать они его ни во что не смогли. Плюс, также стоит учитывать и то, что три раза мяч попадал в каркас ворот. Так что удача сегодня, по крайней мере в этих трёх моментах, была на стороне армейцев.
- Вы поняли что случилось с Акинфеевым?
- Всё это издержки нашего чемпионата. Все эти проявления, тот авторитет, что есть в чемпионате России. Если бы он так кричал на судью в РПЛ - это, скорее всего, ограничилось бы просто жёлтой карточкой.
В Европе же судьи не позволяют того, чтобы их решения подвергались сомнениям, да ещё и в такой форме. Он ведь два раза подряд апеллировал к арбитру – в Европе за такое сразу наказывают.
- Чтобы судья за 5 секунд дал две желтых карточки – это как-минимум не рядовой случай.
- Судья ведь дал желтую карточку. А он не только не соглашается, но и ещё активнее апеллирует к нему. В Европе везде так судят. Не позволяют футболистам проявлять такие эмоции. Один раз ты можешь высказаться. Но два раза подряд… плюс, мы ведь не слышали что там были за выражения…
- Судя по мимике – нелитературные…
- Видимо поэтому и была тут-же дана вторая карточка.
- Что вы прямо по окончании матча чувствуете?
- Радость за армейцев. За то, что они одержали победу над «Реалом» при такой поддержке зрителей. И показали, что на чемпионате мира – это был не просто всплеск от нашей сборной, но мы можем и на клубном уровне играть с грандами.
- Вы не удивлены произошедшим? У «Реала» 25 ударов, и из них всего лишь 3 в створ ворот.
- Учитывая то, что такие лидеры «Реала» как Иско и Бэйл сегодня на поле отсутствовали – конечно-же шансы у армейцев возрастали. Те же, кто сегодня вышел на подмену – они ещё не обладают насколько высоким уровнем мастерства.
Плюс, еще и недооценка соперника вполне могла присутствовать. Думаю, «Реал» предполагал что матч для них будет складываться намного проще, чем оказалось на самом деле.
- ЦСКА столько времени никого не покупал, что складывалось впечатление, будто трансферами в клубе вообще никто уже и не занимается. Однако сейчас был подписан Влашич, который сравнял счёт в дерби, а потом – забил «Реалу». Подобная эффективность в трансфере – это чудо?
- В ЦСКА ведь взяли не одного, а восемь игроков. И все они – молодые и перспективные футболисты. Просто в связи с продажей Головина и Витиньо у клуба появились средства, и часть их и была потрачена на покупку молодых и перспективных игроков. И как мы видим – отдача от этого очень хорошая. Плюс, мы видим, что с каждой игрой молодые армейцы выглядят всё увереннее и увереннее. И они явно демонстрируют то, что в этом году ЦСКА будет бороться за попадание в Лигу Чемпионов.
- Лопетеги мог недооценивать ЦСКА?
- Тренер, скорее всего, нет. А вот самим футболистам «Реала» наверняка казалось, что матч для них сложится намного проще. Преимущество то на поле у них было. Но время шло, а реализовать они его ни во что не смогли. Плюс, также стоит учитывать и то, что три раза мяч попадал в каркас ворот. Так что удача сегодня, по крайней мере в этих трёх моментах, была на стороне армейцев.
- Вы поняли что случилось с Акинфеевым?
- Всё это издержки нашего чемпионата. Все эти проявления, тот авторитет, что есть в чемпионате России. Если бы он так кричал на судью в РПЛ - это, скорее всего, ограничилось бы просто жёлтой карточкой.
В Европе же судьи не позволяют того, чтобы их решения подвергались сомнениям, да ещё и в такой форме. Он ведь два раза подряд апеллировал к арбитру – в Европе за такое сразу наказывают.
- Чтобы судья за 5 секунд дал две желтых карточки – это как-минимум не рядовой случай.
- Судья ведь дал желтую карточку. А он не только не соглашается, но и ещё активнее апеллирует к нему. В Европе везде так судят. Не позволяют футболистам проявлять такие эмоции. Один раз ты можешь высказаться. Но два раза подряд… плюс, мы ведь не слышали что там были за выражения…
- Судя по мимике – нелитературные…
- Видимо поэтому и была тут-же дана вторая карточка.
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