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Шикунов - о трансфере Гарсии в "Спартак": стопроцентная неугадайка за громадные деньги

Бывший генеральный директор "Спартака" Александр Шикунов резко высказался о трансфере Ливая Гарсии, которого московский клуб приобрел в 2025 году.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению функционера, красно-белые допустили серьезную ошибку, заплатив крупную сумму за нападающего.

- Ливай Гарсия - ужасный трансфер, стопроцентная неугадайка за громадные деньги. Мы все это видели, обсуждать уже нечего. Непонятно, как можно было его взять. Это один из самых худших трансферов за всё время в "Спартаке", - цитирует специалиста "Советский спорт".

По данным СМИ, переход Гарсии обошелся "Спартаку" более чем в 18 миллионов евро. За московский клуб нападающий провел 48 матчей, забил 10 мячей и сделал пять ассистов на партнёров. Недавно красно-белые объявили об аренде футболиста в греческий "Панатинаикос" до конца сезона.

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