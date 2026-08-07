Шикунов - о трансфере Гарсии в "Спартак": стопроцентная неугадайка за громадные деньги

- Ливай Гарсия - ужасный трансфер, стопроцентная неугадайка за громадные деньги. Мы все это видели, обсуждать уже нечего. Непонятно, как можно было его взять. Это один из самых худших трансферов за всё время в "Спартаке", - цитирует специалиста "Советский спорт".
По данным СМИ, переход Гарсии обошелся "Спартаку" более чем в 18 миллионов евро. За московский клуб нападающий провел 48 матчей, забил 10 мячей и сделал пять ассистов на партнёров. Недавно красно-белые объявили об аренде футболиста в греческий "Панатинаикос" до конца сезона.