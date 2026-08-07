Сенников объяснил, почему "Локомотиву" выгодно продать Батракова

Фото: ФК "Локомотив"

- Если клуб получит такие деньги, можно будет купить трёх-четырёх хороших игроков. Один Батраков не вытащит " Локомотив ". Если он останется, а команда будет играть хуже, он может потерять в цене за этот год, - передаёт слова Сенникова "Советский спорт"

По мнению экс-футболиста, полученные средства можно будет направить на усиление сразу нескольких позиций.Ранее сообщалось, что "Галатасарай" готов заплатить за 21-летнего полузащитника около 20 миллионов евро, тогда как "Локомотив" рассчитывает выручить за своего воспитанника более 30 миллионов. В СМИ была информация, что президент турецкого клуба лично заинтересован в подписании игрока.