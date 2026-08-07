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Сенников объяснил, почему "Локомотиву" выгодно продать Батракова

Бывший защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников считает, что московскому клубу стоит серьезно задуматься над продажей Алексея Батракова, если за полузащитника действительно предложат крупную сумму.
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению экс-футболиста, полученные средства можно будет направить на усиление сразу нескольких позиций.

- Если клуб получит такие деньги, можно будет купить трёх-четырёх хороших игроков. Один Батраков не вытащит "Локомотив". Если он останется, а команда будет играть хуже, он может потерять в цене за этот год, - передаёт слова Сенникова "Советский спорт".

Ранее сообщалось, что "Галатасарай" готов заплатить за 21-летнего полузащитника около 20 миллионов евро, тогда как "Локомотив" рассчитывает выручить за своего воспитанника более 30 миллионов. В СМИ была информация, что президент турецкого клуба лично заинтересован в подписании игрока.

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