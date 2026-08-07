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Гранат: Даку и Кордоба - лучшие футболисты в своем амплуа в нашем чемпионате

Бывший защитник "Спартака" и "Рубина" Владимир Гранат поделился с Rusfootball.info мнением о переходе Мирлинда Даку из казанской команды в московскую.
Фото: ФК "Спартак"
- Даку - хорошее усиление под борьбу за золото?

- Думаю, да. Даку и Кордоба, если говорить о габаритных нападающих, самые лучшие футболисты в своем амплуа в нашем чемпионате. Думаю, Даку того же уровня, что и Кордоба. И в линии атаки у него сейчас более разнообразные партнёры появятся, нежели в "Рубине".

- Приживется он в "Спартаке"?

- Время покажет. Конечно, можно давать аванс за его игру в "Рубине". Но "Спартак" есть "Спартак": непростой клуб, непростая история, требовательные болельщики. Поэтому и нелегко будет. Но, если начнет забивать с первых туров, адаптация пройдет быстрее.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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