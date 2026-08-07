"Разница будет большая". Даку рассказал, как в "Спартаке" изменятся его функции на поле

"Разница по сравнению с "Рубином" будет большая. В Казани мы много оборонялись. А теперь я буду в команде, которая из 90 минут 80 может проводить в атаке.
И лично для меня это плюс. У меня как у форварда будет больше шансов отличиться. С таким сильным составом можно рассчитывать на большой успех.
Мирлинд Даку покинул "Рубин" и перешел в московский "Спартак" в это летнее трансферное окно. Клубы объявили о сделке сегодня, 6 августа. Контракт 28-летнего центрфорварда с красно-белыми пописан на три года и будет действовать до июня 2029-го.
В составе казанской команды нападающий из Албании выствпал с 2023 года. За это время Даку забил 38 мячей и сделал 10 голевых передач в 93 матчах чемпионата и Кубка России.
Источник: ФК "Спратак"