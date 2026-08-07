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Полузащитник "Локомотива" Вера может вернуться в "Оренбург"

Лукас Вера может покинуть московский клуб этим летом.
Фото: ФК "Локомотив"
По данным источника, полузащитник "Локомотива" Лукас Вера может уйти в аренду в "Оренбург". Сообщается, что в ближайшее время клубы начнут переговоры.

В этом сезоне 29-летний аргентинец принял участие в одном матче за "Локомотив" и не отличился результативным действиями. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2028 года.

Ранее Вера уже играл за "Оренбург" с 2022 по 2024 год.

Источник: "СЭ"

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