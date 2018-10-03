Коноплянка: тренер в перерыве все спокойно объяснил, а не так как... не буду говорить кто

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка прокомментировал победу над "Локомотивом" в Лиге чемпионов.- Показали свой характер и перевернули ход поединка.- Это Лига чемпионов, тут нет слабых команд. Понимали, что "Локомотив" хорошая команда, играют дома, болельщики их 12-й игрок. Интересная игра. Наши болельщики тоже всегда с нами. Слышим их и чувствуем. Они с нами до конца.- Ничего такого. Не было такого, чтобы "пихал". Спокойной объяснил, профессионально, а не так как... не буду говорить кто.- У любой команды будет хорошее настроение после победы.- Все может случится. Сейчас - 50 на 50. Мы можем проиграть дома "Локомотиву". Все команды равны и вся борьба впереди. Шансы есть у всех, как минимум на Лигу Европы.- Он хорошо подключался и заставил меня попотеть. Хорошо, что во втором тайме все было в нашу пользу. Это характер. Надо уметь перевернуть игру. Мы отрабатывали угловые. Знали, что вратарь хорошо играет на выходе. Если бы подавал левша, было бы не так. Если обратили внимание, я сначала дернулся. Видимо, концентрации вратарю не хватило.