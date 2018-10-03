Новости партнеров

Коноплянка: тренер в перерыве все спокойно объяснил, а не так как... не буду говорить кто

Коноплянка: тренер в перерыве все спокойно объяснил, а не так как... не буду говорить ктоПолузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка прокомментировал победу над "Локомотивом" в Лиге чемпионов.

- Показали свой характер и перевернули ход поединка.

- В чем видите причины такой разницы между первым и вторым таймом?

- Это Лига чемпионов, тут нет слабых команд. Понимали, что "Локомотив" хорошая команда, играют дома, болельщики их 12-й игрок. Интересная игра. Наши болельщики тоже всегда с нами. Слышим их и чувствуем. Они с нами до конца.

- Что тренер сказал в перерыве?

- Ничего такого. Не было такого, чтобы "пихал". Спокойной объяснил, профессионально, а не так как... не буду говорить кто.

- Как настроение в команде?

- У любой команды будет хорошее настроение после победы.

- Можно назвать теперь "Шальке" лидером за выход из группы?

- Все может случится. Сейчас - 50 на 50. Мы можем проиграть дома "Локомотиву". Все команды равны и вся борьба впереди. Шансы есть у всех, как минимум на Лигу Европы.

- Насколько было тяжело играть против Игнатьева?

- Он хорошо подключался и заставил меня попотеть. Хорошо, что во втором тайме все было в нашу пользу. Это характер. Надо уметь перевернуть игру. Мы отрабатывали угловые. Знали, что вратарь хорошо играет на выходе. Если бы подавал левша, было бы не так. Если обратили внимание, я сначала дернулся. Видимо, концентрации вратарю не хватило.

Rusfootball.info
Теги: Коноплянка Шальке Локомотив
Вчера, 23:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: нетрал (Вчера, 23:08) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
по какому говорил? по немецки ,поди?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.