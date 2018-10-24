Александр Головин - лучший игрок в составе "Монако" в матче с "Брюгге" по версии Whoscored

Полузащитник "Монако" Александр Головин признан лучшим игроком своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Брюгге" (1:1) по версии Whoscored.Футболист сборной России, отдавший в этой встрече голевую передачу, получил наивысшую оценку в команду - 7.8.