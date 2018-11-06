Гильерме: мы уверены в своих силах и надеемся добиться положительного результата в Португалии

Капитан "Локомотива" Гильерме в преддверии гостевого матча с "Порту" в Лиге чемпионов оценил шансы своей команды."Мы понимаем всю важность предстоящей встречи в Португалии. Хоть мы и неудачно стартовали в Лиге чемпионов, но всё ещё в наших руках.Нам нужно побеждать в каждой из оставшихся игр. Команда набрала хороший ход, мы уверены в своих силах и надеемся добиться положительного результата", - сказал голкипер.