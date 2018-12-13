Сергей Хусаинов: сегодня ЦСКА – самая играющая из наших команд

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 6 2 0 0 4 0 +4 13
2 Атлетико 6 2 0 0 5 2 +3 13
3 Брюгге 6 0 0 2 1 4 -3 6
4 Монако 6 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 6 2 0 0 8 2 +6 14
2 Тоттенхэм 6 0 0 2 3 6 -3 8
3 Интер 6 2 0 0 4 2 +2 8
4 ПСВ 6 0 0 2 1 6 -5 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ПСЖ 6 1 0 1 8 4 +4 11
2 Ливерпуль 6 1 0 1 3 3 0 9
3 Наполи 6 1 1 0 1 0 +1 9
4 Црвена Звезда 6 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 6 1 1 0 2 1 +1 16
2 Шальке 04 6 1 1 0 2 1 1 11
3 Галатасарай 6 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 6 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 6 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 6 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 6 0 1 1 2 7 -5 7
4 ЦСКА 6 1 1 0 3 2 +1 7
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

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Сергей Хусаинов: сегодня ЦСКА – самая играющая из наших команд

Сергей Хусаинов: сегодня ЦСКА – самая играющая из наших команд Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину высказался о победе ЦСКА над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу»

- С точки зрения экспертной оценки могу сказать только одно: это футбол. И уже много лет как в футбол играть грамотного знают почти все. Но главное правило этой Великой игры состоит в том, что все былые заслуги, звания, успехи – они остаются в прошлом. И каждый новый матч – это новая история. И истинные мастера отличаются от новичков именно тем, что они готовы к конкретному матчу к назначенный день и час. И они выходят с желанием показать своё мастерство.

А те, кто выходит на поле с мыслью «да мы же тех, этих обыгрываем, соперничаем… А эти, что на поле – кто такие? Что за пришельцы с земель дальних?» С таким отношением, настроем достичь победы в современных реалиях очень и очень сложно.

- У вас не было ощущения что эпизодами «Реал» словно отказывался играть в защите?

- Может быть и была некая видимость подобного. Но «Реал» играл дома, и в этой ситуации все привыкли и ожидали от «Реала» чуть ли не одних лишь атакующих манёвров. А также что мячи в ворота гостей будут лететь один за другим. И в ситуации, когда на таком фоне резко складывается совсем другая игра – перестроиться на то, чтобы теперь не играть на рояле, а носить его даже большим мастерам очень и очень сложно.

- ЦСКА у «Реала» отобрал 6 очков из 6 возможных. И ведь в первой игре мотивация побеждать у «Реала» была очевидной. Как это объяснить?

- Можно допустить то, что в первом матче у «Реала» могла присутствовать недооценка соперника. В первую очередь, наверное, у тренерского корпуса. Но давайте не забывать и о том, что у ЦСКА в принципе новая команда – перед стартом сезона многие ведущие армейцы закончили карьеру. И тут у оппонентов в принципе информации о возможностях молодого ЦСКА как таковой и не было. Ну и удачу тут не стоит списывать со счёта. Но удача, как известно, приходит в первую очередь к тем кто желает и стремится.

Вторая же игра диктовалась турнирной ситуацией. Ведь «Реал» при любом исходе встречи в Лиге Чемпионов проходил дальше. А в чемпионате у них далеко не всё хорошо. Видимо, исходя из этого они и решали локальную задачу – просто выйти и сыграть этот матч.

- Насколько ЦСКА зависит от Марио Фернандеса?

- Могу сказать что это потрясающий игрок. Он защитник, но его футбольное образование и техническая подготовка настолько высокого уровня, что он в самых сложных ситуациях совершает максимум 2-3 касания, и переводит мяч под свой контроль. Это прекрасный игрок. Фернандес это отличное приобретение для армейского клуба. Тем более что сейчас он является россиянином, и играл за сборную на Чемпионате Мира.

Тут можно лишь выразить благодарность армейцам за то, насколько они хорошо разбираются в своём деле, и в своё время сумели привезти в нашу страну настолько достойного игрока.

- Мог ли тренерский штаб, видя состав «Реала» на игру предполагать такой исход? Или же это чудо?

- Не думаю, что это стоит называть чудом. Нужно принимать этот результат с достоинством, но безо всякого шапкозакидательства. Да, армейцы выходили на этот матч с настроем и мобилизованные. Но где-то тут и фортуна помогла. Удача тоже сопутствовала армейцам – они в довольно короткий промежуток времени забили 2 гола. Это говорит о том, что молодые ребята – Чалов, Обляков, Щенников хорошо прогрессируют.

Да, в начале сезона от Гончаренко были высказывания о том, что будет строиться новая команда. Но чтобы так быстро… Ведь по ходу национального чемпионата они только первый матч с «Ростовом» провалили. А на сегодня ЦСКА – самая играющая команда. Она играет весело и достойно. Они выходят на поле и играют в футбол – невзирая на то, какую тактику против них используют соперники: оборонительную или атакующую. Они играют в футбол и получают от этого удовольствие.

Сейчас, кстати, важно тот настрой и желание что они продемонстрировали в матчах с "Реалом" направить в грамотное русло. Пояснить им, что всё что было сегодня – это здорово и красиво. Но это уже в прошлом. Теперь им нужно вновь выходить на поле и доказывать – что матчи с «Реалом» - это была не случайность. Вести работу в таком направлении – чтобы эти ребята воспринимали нынешние успехи не как нечто фантастическое, но уже достигнутое. А как дар Божий за те труды и тренировки, на которых вы работали. И за то желание, с которым они выходят и играют на поле.
Теги: ЦСКА Реал Хусаинов
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