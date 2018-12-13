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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
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Сергей Хусаинов: сегодня ЦСКА – самая играющая из наших команд
Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину высказался о победе ЦСКА над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу»
- С точки зрения экспертной оценки могу сказать только одно: это футбол. И уже много лет как в футбол играть грамотного знают почти все. Но главное правило этой Великой игры состоит в том, что все былые заслуги, звания, успехи – они остаются в прошлом. И каждый новый матч – это новая история. И истинные мастера отличаются от новичков именно тем, что они готовы к конкретному матчу к назначенный день и час. И они выходят с желанием показать своё мастерство.
А те, кто выходит на поле с мыслью «да мы же тех, этих обыгрываем, соперничаем… А эти, что на поле – кто такие? Что за пришельцы с земель дальних?» С таким отношением, настроем достичь победы в современных реалиях очень и очень сложно.
- У вас не было ощущения что эпизодами «Реал» словно отказывался играть в защите?
- Может быть и была некая видимость подобного. Но «Реал» играл дома, и в этой ситуации все привыкли и ожидали от «Реала» чуть ли не одних лишь атакующих манёвров. А также что мячи в ворота гостей будут лететь один за другим. И в ситуации, когда на таком фоне резко складывается совсем другая игра – перестроиться на то, чтобы теперь не играть на рояле, а носить его даже большим мастерам очень и очень сложно.
- ЦСКА у «Реала» отобрал 6 очков из 6 возможных. И ведь в первой игре мотивация побеждать у «Реала» была очевидной. Как это объяснить?
- Можно допустить то, что в первом матче у «Реала» могла присутствовать недооценка соперника. В первую очередь, наверное, у тренерского корпуса. Но давайте не забывать и о том, что у ЦСКА в принципе новая команда – перед стартом сезона многие ведущие армейцы закончили карьеру. И тут у оппонентов в принципе информации о возможностях молодого ЦСКА как таковой и не было. Ну и удачу тут не стоит списывать со счёта. Но удача, как известно, приходит в первую очередь к тем кто желает и стремится.
Вторая же игра диктовалась турнирной ситуацией. Ведь «Реал» при любом исходе встречи в Лиге Чемпионов проходил дальше. А в чемпионате у них далеко не всё хорошо. Видимо, исходя из этого они и решали локальную задачу – просто выйти и сыграть этот матч.
- Насколько ЦСКА зависит от Марио Фернандеса?
- Могу сказать что это потрясающий игрок. Он защитник, но его футбольное образование и техническая подготовка настолько высокого уровня, что он в самых сложных ситуациях совершает максимум 2-3 касания, и переводит мяч под свой контроль. Это прекрасный игрок. Фернандес это отличное приобретение для армейского клуба. Тем более что сейчас он является россиянином, и играл за сборную на Чемпионате Мира.
Тут можно лишь выразить благодарность армейцам за то, насколько они хорошо разбираются в своём деле, и в своё время сумели привезти в нашу страну настолько достойного игрока.
- Мог ли тренерский штаб, видя состав «Реала» на игру предполагать такой исход? Или же это чудо?
- Не думаю, что это стоит называть чудом. Нужно принимать этот результат с достоинством, но безо всякого шапкозакидательства. Да, армейцы выходили на этот матч с настроем и мобилизованные. Но где-то тут и фортуна помогла. Удача тоже сопутствовала армейцам – они в довольно короткий промежуток времени забили 2 гола. Это говорит о том, что молодые ребята – Чалов, Обляков, Щенников хорошо прогрессируют.
Да, в начале сезона от Гончаренко были высказывания о том, что будет строиться новая команда. Но чтобы так быстро… Ведь по ходу национального чемпионата они только первый матч с «Ростовом» провалили. А на сегодня ЦСКА – самая играющая команда. Она играет весело и достойно. Они выходят на поле и играют в футбол – невзирая на то, какую тактику против них используют соперники: оборонительную или атакующую. Они играют в футбол и получают от этого удовольствие.
Сейчас, кстати, важно тот настрой и желание что они продемонстрировали в матчах с "Реалом" направить в грамотное русло. Пояснить им, что всё что было сегодня – это здорово и красиво. Но это уже в прошлом. Теперь им нужно вновь выходить на поле и доказывать – что матчи с «Реалом» - это была не случайность. Вести работу в таком направлении – чтобы эти ребята воспринимали нынешние успехи не как нечто фантастическое, но уже достигнутое. А как дар Божий за те труды и тренировки, на которых вы работали. И за то желание, с которым они выходят и играют на поле.
- С точки зрения экспертной оценки могу сказать только одно: это футбол. И уже много лет как в футбол играть грамотного знают почти все. Но главное правило этой Великой игры состоит в том, что все былые заслуги, звания, успехи – они остаются в прошлом. И каждый новый матч – это новая история. И истинные мастера отличаются от новичков именно тем, что они готовы к конкретному матчу к назначенный день и час. И они выходят с желанием показать своё мастерство.
А те, кто выходит на поле с мыслью «да мы же тех, этих обыгрываем, соперничаем… А эти, что на поле – кто такие? Что за пришельцы с земель дальних?» С таким отношением, настроем достичь победы в современных реалиях очень и очень сложно.
- У вас не было ощущения что эпизодами «Реал» словно отказывался играть в защите?
- Может быть и была некая видимость подобного. Но «Реал» играл дома, и в этой ситуации все привыкли и ожидали от «Реала» чуть ли не одних лишь атакующих манёвров. А также что мячи в ворота гостей будут лететь один за другим. И в ситуации, когда на таком фоне резко складывается совсем другая игра – перестроиться на то, чтобы теперь не играть на рояле, а носить его даже большим мастерам очень и очень сложно.
- ЦСКА у «Реала» отобрал 6 очков из 6 возможных. И ведь в первой игре мотивация побеждать у «Реала» была очевидной. Как это объяснить?
- Можно допустить то, что в первом матче у «Реала» могла присутствовать недооценка соперника. В первую очередь, наверное, у тренерского корпуса. Но давайте не забывать и о том, что у ЦСКА в принципе новая команда – перед стартом сезона многие ведущие армейцы закончили карьеру. И тут у оппонентов в принципе информации о возможностях молодого ЦСКА как таковой и не было. Ну и удачу тут не стоит списывать со счёта. Но удача, как известно, приходит в первую очередь к тем кто желает и стремится.
Вторая же игра диктовалась турнирной ситуацией. Ведь «Реал» при любом исходе встречи в Лиге Чемпионов проходил дальше. А в чемпионате у них далеко не всё хорошо. Видимо, исходя из этого они и решали локальную задачу – просто выйти и сыграть этот матч.
- Насколько ЦСКА зависит от Марио Фернандеса?
- Могу сказать что это потрясающий игрок. Он защитник, но его футбольное образование и техническая подготовка настолько высокого уровня, что он в самых сложных ситуациях совершает максимум 2-3 касания, и переводит мяч под свой контроль. Это прекрасный игрок. Фернандес это отличное приобретение для армейского клуба. Тем более что сейчас он является россиянином, и играл за сборную на Чемпионате Мира.
Тут можно лишь выразить благодарность армейцам за то, насколько они хорошо разбираются в своём деле, и в своё время сумели привезти в нашу страну настолько достойного игрока.
- Мог ли тренерский штаб, видя состав «Реала» на игру предполагать такой исход? Или же это чудо?
- Не думаю, что это стоит называть чудом. Нужно принимать этот результат с достоинством, но безо всякого шапкозакидательства. Да, армейцы выходили на этот матч с настроем и мобилизованные. Но где-то тут и фортуна помогла. Удача тоже сопутствовала армейцам – они в довольно короткий промежуток времени забили 2 гола. Это говорит о том, что молодые ребята – Чалов, Обляков, Щенников хорошо прогрессируют.
Да, в начале сезона от Гончаренко были высказывания о том, что будет строиться новая команда. Но чтобы так быстро… Ведь по ходу национального чемпионата они только первый матч с «Ростовом» провалили. А на сегодня ЦСКА – самая играющая команда. Она играет весело и достойно. Они выходят на поле и играют в футбол – невзирая на то, какую тактику против них используют соперники: оборонительную или атакующую. Они играют в футбол и получают от этого удовольствие.
Сейчас, кстати, важно тот настрой и желание что они продемонстрировали в матчах с "Реалом" направить в грамотное русло. Пояснить им, что всё что было сегодня – это здорово и красиво. Но это уже в прошлом. Теперь им нужно вновь выходить на поле и доказывать – что матчи с «Реалом» - это была не случайность. Вести работу в таком направлении – чтобы эти ребята воспринимали нынешние успехи не как нечто фантастическое, но уже достигнутое. А как дар Божий за те труды и тренировки, на которых вы работали. И за то желание, с которым они выходят и играют на поле.
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