Фрэнк Лэмпард — первый тренер "Челси", проигравший в дебютном матче в Лиге чемпионов

Лондонский "Челси" под руководством Фрэнка Лэмпарда потерпел поражение в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Лондонцы у себя дома встречались с "Валенсией". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В концовке лондонцы могли избежать поражения, но Росс Баркли не реализовал пенальти.

Фото: © Dan Mullan / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru