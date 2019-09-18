Таким образом, Лэмпард стал первым тренером в истории "Челси", который проиграл в своем дебютном матче Лиги чемпионов. До него 10 из 11 тренеров одержали победы, а Джанлука Виалли в 1999-м сыграл с "Миланом" вничью (1:1).
Лэмпард возглавил "Челси", за который провел 13 лет в качестве футболиста, летом 2019 года. Контракт с 41-летним специалистом подписан на 3 года.
"Спорт24"
Фрэнк Лэмпард — первый тренер "Челси", проигравший в дебютном матче в Лиге чемпионов
Лондонский "Челси" под руководством Фрэнка Лэмпарда потерпел поражение в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Лондонцы у себя дома встречались с "Валенсией". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В концовке лондонцы могли избежать поражения, но Росс Баркли не реализовал пенальти.
Фото: © Dan Mullan / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
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