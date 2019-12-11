В 1/8 финала Лиги чемпионов впервые в истории сыграют только клубы из топ-5 лиг

По итогам матчей последнего тура группового этапа Лиги чемпионов, состоявшихся 11 декабря, стали известны все участники 1/8 финала.С первых мест в своих группах вышли: «Барселона» (Испания), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Ливерпуль» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Валенсия» (Испания).Со вторых мест в своих группах вышли: «Челси» (Англия), «Боруссия Дортмунд» (Германия), «Лион» (Франция), «Наполи» (Италия), «Реал» (Испания), «Тоттенхэм» (Англия), «Аталанта» (Италия), «Атлетико» (Испания).Впервые в истории Лиги чемпионов в 1/8 финала сыграют только клубы из топ-5 лиг — Испании, Англии, Германии, Италии и Франции.