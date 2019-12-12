» » Сарри: Роналду — превыше всего, но нельзя побеждать, только потому, что у тебя есть Криштиану

Сарри: Роналду — превыше всего, но нельзя побеждать, только потому, что у тебя есть Криштиану

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Байером" (2:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

"Я не знаю, сможем ли мы задействовать Роналду, Дибалу и Игуаина вместе с первых минут. Сегодня мне пришлось ждать подходящих условий для этого. Если бы я позволил сыграть им втроем в первом тайме, то и результат, вероятно, был бы другим. Когда я почувствовал, что футболисты "Байера" устали и стали оставлять свободные зоны между полузащитой и линией обороны, то решил, что пора попробовать их втроем в нападении.

Мы дошли до той стадии, когда жеребьевка уже не так важна. Остались 16 команд, это лучшие команды в Европе. Очевидно, есть три-четыре главных фаворита, но здесь уже нельзя надеяться на удачу. Посмотрим, кто достанется. Кого бы мы не получили, могу гарантировать, что подойдем к противостоянию в лучшей физической и психологической форме.

Роналду — он превыше всего, это очевидно. Мы говорим о футболисте, который пять раз выигрывал "Золотой мяч". Но ты не можешь побеждать в каждом матче лишь только потому, что у тебя есть Роналду. Возможно, у других команд нет Роналду, но вокруг хватает очень сильных команд. Роналду может помочь в нам ситуации, где между двумя командами идет особенно напряженная борьба. Но мы должны готовить его, выводить на те кондиции, когда он может показывать свой лучший футбол", — цитирует Сарри пресс-служба УЕФА.


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Теги: Сарри Роналду Ювентус Лига чемпионов
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