— На мой взгляд, мы играем так, как нам позволяют соперники. В Европе другой уровень сопротивления. Может быть, это простой взгляд на вещи. Ментальность, наверное, тоже играет роль, — рассказал Власов в интервью "Спорт уик-энд".
Напомним, все российские команды, выступающие в Лиге чемпионов, потеряли теоретические шансы на выход в плей-офф турнира. "Краснодар", "Зенит" и "Локомотив" при удачных обстоятельствах и своих победах могут рассчитывать на место в Лиге Европы.
Власов: в еврокубках мы играем так, как нам позволяют соперники
Бывший футболист "Зенита" Олег Власов прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках.
Фото: getty images
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