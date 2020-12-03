"Какое-то соревнование по самоуничтожению. Не готов анализировать происходящее, эмоции просто зашкаливают. Зачем вот так делать??? Неужели не понятно, людям сейчас тяжело, времена непростые, нужны хоть какие-то позитивные эмоции. Столько сделано для футбола: стадионы новые, зрителей пускают, вот же ж, неужели не выгрызть пару побед, не порадовать болельщиков? Какой-то саботаж... предательство просто какое-то", - написал Геркус в своем телеграм-канале.
Российские клубы провально выступили в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы в евросезоне 2020/21. Суммарная стартовая беспобедная серия наших команд достигла 17 матчей, только в 5 туре ЛЧ ее сумел оборвать "Краснодар", обыграв французский "Ренн" со счетом 1:0. В 20 сыгранных встречах групповых турниров на счету клубов РПЛ 1 победа, 8 ничьих и 11 поражений. "Зенит" и ЦСКА утратили шансы на выход в евровесну, в то время как "Локомотиву" для выхода в 1/16 финала Лиги Европы необходимо обыгрывать в гостях действующего победителя Лиги чемпионов мюнхенскую "Баварию". Гарантировал себе плей-офф еврокубка только "Краснодар", за тур до конца группового турнира обеспечивший себе третье место в группе ЛЧ с "Челси", "Севильей" и "Ренном".
Геркус - о выступлении клубов РПЛ в еврокубках: соревнование по самоуничтожению, саботаж, предательство
Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус дал эмоциональный комментарий о текущей еврокампании российских клубов.
Фото: AFP
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