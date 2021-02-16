Каземиро: "Челси" был сегодня лучше и доказал это на поле

Полузащитник мадридского " Реала " Каземиро прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

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– Первые 20 минут мы играли лучше, у Бензема было два момента. Потом соперник начал создавать опасные моменты. "Челси" был сегодня лучше и доказал это на поле. Мы старались, но они нас превзошли. Лигу чемпионов выиграть очень непросто, сегодня нам это в очередной раз доказали, – рассказал Каземиро в интервью для Marca.



Ответный матч полуфинального противостояния "Челси" и "Реал Мадрида" завершился победой лондонской команды со счетом 2:0. Голами отметились хавбек Мейсон Маунт и нападающий Тимо Вернер. В финале турнира подопечные Томаса Тухеля встретятся с "Манчестер Сити".



Каземиро вышел на поле в стартовом составе и отыграл 76 минут. В составе сливочных бразильский полузащитник четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.



Следующую игру команда Зинедина Зидана проведет 9 мая в рамках чемпионата Испании с "Севильей". Матч начнется в 22:00 по московскому времени.