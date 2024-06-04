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Товарищеские матчи. Сборные

Словения
2 - 1 2 1
АрменияЗавершен
Швейцария
1 - 0 1 0
Эстония1 тайм
Румыния
0 - 0 0 0
Болгария1 тайм
Австрия
2 - 0 2 0
Сербия1 тайм
Португалия
1 - 0 1 0
Финляндия1 тайм
Ирландия
0 - 0 0 0
Венгрия1 тайм
Италия
0 - 0 0 0
Турция1 тайм

20:00 Норвегия - Косово

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Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	




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Сборная Норвегии Сборная Косово Товарищеские матчи

     
        
        





        

            
                
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