Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
4 - 3 4 3
КайратЗавершен
Нижний Новгород
0 - 1 0 1
КайратЗавершен

Новиков - о "Динамо": хуже уже не будет

Бывший игрок "Динамо" Кирилл Новиков высказался о выступлении клуба в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
Кирилл Новиков заявил, что московское "Динамо" может немного улучшить свои позиции в РПЛ.

"Что касается "Динамо", то это команда-загадка.

Понятно, что хуже уже не будет, поэтому "Динамо" может сохранить свои позиции или немного улучшить.
Что Кубок, что чемпионат - это одна сплошная загадка. Очень тяжело сказать, в какой форме будет "Динамо", - сказал Новиков "РБ Спорту".

На данный момент московское "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 18-ти матчах. Бело-голубые одержали 5 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений в лиге.

Следующий матч московского клуба в рамках РПЛ состоится 1 марта против самарских "Крыльев Советов".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится