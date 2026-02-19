Новиков - о "Динамо": хуже уже не будет

"Что касается "Динамо", то это команда-загадка.
Понятно, что хуже уже не будет, поэтому "Динамо" может сохранить свои позиции или немного улучшить.Что Кубок, что чемпионат - это одна сплошная загадка. Очень тяжело сказать, в какой форме будет "Динамо", - сказал Новиков "РБ Спорту".
На данный момент московское "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 18-ти матчах. Бело-голубые одержали 5 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений в лиге.
Следующий матч московского клуба в рамках РПЛ состоится 1 марта против самарских "Крыльев Советов".