Наумов раскритиковал игру нападающего "Зенита"

- Соболев абсолютно ничем не выделяется. Он выглядит абсолютно слабо. До лета пусть поиграет, а если там будет усиление, тогда можно выставлять на трансфер, - передаёт слова Наумова "Спорт день за днём".
При этом эксперт отметил, что расставаться с игроком прямо сейчас нецелесообразно из-за ограниченного выбора центральных нападающих в составе.
Форвард в этом сезоне принял участие в 23 поединках "Зенита", отметившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт с петербургским клубом действует до 2027 года.