Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
3 - 0 3 0
АктобеЗавершен
Спартак
5 - 2 5 2
РостовЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
ЛокомотивЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
БарсЗавершен

Наумов раскритиковал игру нападающего "Зенита"

Николай Наумов оценил игру нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению футбольного функционера, форвард пока не оправдывает ожиданий и выглядит неубедительно на поле.

- Соболев абсолютно ничем не выделяется. Он выглядит абсолютно слабо. До лета пусть поиграет, а если там будет усиление, тогда можно выставлять на трансфер, - передаёт слова Наумова "Спорт день за днём".

При этом эксперт отметил, что расставаться с игроком прямо сейчас нецелесообразно из-за ограниченного выбора центральных нападающих в составе.

Форвард в этом сезоне принял участие в 23 поединках "Зенита", отметившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт с петербургским клубом действует до 2027 года.

