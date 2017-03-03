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Валерий Карпин: в Испании тренер просил не курить хотя бы во время тренировок

Бывший полузащитник "Валенсии", "Сельты" и "Реала Сосьедад" Валерий Карпин заявил, что постоянно курил, когда был действующим футболистом.

"Однажды была у нас тренировка в тренажерном зале. Думал, занятие уже закончилось. Ну и говорю своему напарнику по курению Дарко Ковачевичу: "Всё, ладно, пошли уже". Оказывается, тренировка ещё не закончилась, была ещё растяжка. Ну и туда, где мы курили, заходит тренер и говорит: "Ребята, а вы что здесь делаете? Ну-ка давайте быстро на тренировку". Потом Рейнальд Денуэкс меня вызвал и говорит: "Валера, куришь до тренировки, после тренировки, это понятно, но, пожалуйста, хотя бы во время тренировки не кури. Говорю: "Ок, хорошо мистер", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
Теги: Карпин
Сегодня, 21:43
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№1 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 21:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот, что такое Игрок : раньше пили , курили и в футбол играли! Сейчас не курят, не бухают и не играют...
Регистрация: 10.01.2014
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