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21:05
Сергей Мигицко: всегда представляю себя там, рядом с футболистами "Зенита", двенадцатым игроком
Сергей Мигицко: всегда представляю себя там, рядом с футболистами "Зенита", двенадцатым игроком
19:53
Юрий Белоус: деятельность Смородской была направлена на то, чтобы перечеркнуть огромный вклад Филатова и Семина (2)
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"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
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Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
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Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (29)
Валерий Карпин: в Испании тренер просил не курить хотя бы во время тренировок
Бывший полузащитник "Валенсии", "Сельты" и "Реала Сосьедад" Валерий Карпин заявил, что постоянно курил, когда был действующим футболистом.
"Однажды была у нас тренировка в тренажерном зале. Думал, занятие уже закончилось. Ну и говорю своему напарнику по курению Дарко Ковачевичу: "Всё, ладно, пошли уже". Оказывается, тренировка ещё не закончилась, была ещё растяжка. Ну и туда, где мы курили, заходит тренер и говорит: "Ребята, а вы что здесь делаете? Ну-ка давайте быстро на тренировку". Потом Рейнальд Денуэкс меня вызвал и говорит: "Валера, куришь до тренировки, после тренировки, это понятно, но, пожалуйста, хотя бы во время тренировки не кури. Говорю: "Ок, хорошо мистер", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
"Однажды была у нас тренировка в тренажерном зале. Думал, занятие уже закончилось. Ну и говорю своему напарнику по курению Дарко Ковачевичу: "Всё, ладно, пошли уже". Оказывается, тренировка ещё не закончилась, была ещё растяжка. Ну и туда, где мы курили, заходит тренер и говорит: "Ребята, а вы что здесь делаете? Ну-ка давайте быстро на тренировку". Потом Рейнальд Денуэкс меня вызвал и говорит: "Валера, куришь до тренировки, после тренировки, это понятно, но, пожалуйста, хотя бы во время тренировки не кури. Говорю: "Ок, хорошо мистер", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
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