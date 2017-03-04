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Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
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Олег Корнаухов: ЦСКА необходима победа в матче с "Зенитом"

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура премьер-лиги, где армейцы сыграют против "Зенита".

"Не думаю, что поражение от "Андерлехта" может негативно отразиться на "Зените" перед встречей с ЦСКА, так как это совершенно разные истории. Думаю, сине-бело-голубые собрано подойдут к игре. У них отличный подбор футболистов, но что именно происходит внутри команды, пока непонятно. И "Зенит", и ЦСКА борются за чемпионство, на поле должно быть много чего интересного. Болеть буду за ЦСКА, жду, что армейцы выиграют. Эта победа им необходима", - цитирует Корнаухова "Спорт-Экспресс".
Теги: Корнаухов Зенит ЦСКА
Сегодня, 16:13
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