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Властимил Петржела: в Чехии выступаю в защиту Мутко

Бывший главный тренер "Зенит" Властимил Петржела рассказал о президентах клуба, при которых он работал в российском клубе.

"Ни об одном не скажу плохо. Бывало, ругались с Мутко, но все равно отношусь к нему с уважением. Когда сейчас в Чехии Виталия называют главным творцом допинговой политики в России, выступаю в его защиту.

С Давидом Трактовенко было полное взаимопонимание. Как и с Сергеем Фурсенко, пока он не стал президентом, а являлся представителем генерального спонсора. Ходили с ним на светские мероприятия, бывал у них дома, знаком с его женой.

О том, что Трактовенко продал контрольный пакет акций "Газпрому", узнал от Фурсенко. Он сказал: "Власта, кардинально ничего не изменится, будем работать, как прежде". Только на первую же мою просьбу о покупке игрока ответил: "Надо обсудить это с руководством". Я удивился, привык, что главный человек в клубе — президент. А оказалось, главный человек в Москве. Если бы Фурсенко сначала об этом сказал, не остался бы в "Зените", - цитирует Петржелу "Советский спорт".
Теги: Петржела Мутко
Сегодня, 20:28
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(0)
№2 Написал: victorrr СПб (Сегодня, 21:12) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Добрый Властимил.. Читал я твою книгу, поднасрал тебе Мудко неплохо..


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Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. (М.И. Кутузов)
Регистрация: 26.09.2009
№1 Написал: Спартак Спартаков 111 (Сегодня, 20:45) #
  • -2
  •  (6)

Ты ж меня подманула, ты ж меня подвела......
Регистрация: 17.03.2017
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