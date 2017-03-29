Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
21:49
Арьен Роббен и Уэсли Снейдер хотят принимать участие в назначении нового главного тренера сборной Голландии
Арьен Роббен и Уэсли Снейдер хотят принимать участие в назначении нового главного тренера сборной Голландии
20:06
Андреас Иньеста: у Гомеша есть необходимые качества, чтобы стать важным игроком в большом клубе (1)
Андреас Иньеста: у Гомеша есть необходимые качества, чтобы стать важным игроком в большом клубе (1)
Властимил Петржела: в Чехии выступаю в защиту Мутко
Бывший главный тренер "Зенит" Властимил Петржела рассказал о президентах клуба, при которых он работал в российском клубе.
"Ни об одном не скажу плохо. Бывало, ругались с Мутко, но все равно отношусь к нему с уважением. Когда сейчас в Чехии Виталия называют главным творцом допинговой политики в России, выступаю в его защиту.
С Давидом Трактовенко было полное взаимопонимание. Как и с Сергеем Фурсенко, пока он не стал президентом, а являлся представителем генерального спонсора. Ходили с ним на светские мероприятия, бывал у них дома, знаком с его женой.
О том, что Трактовенко продал контрольный пакет акций "Газпрому", узнал от Фурсенко. Он сказал: "Власта, кардинально ничего не изменится, будем работать, как прежде". Только на первую же мою просьбу о покупке игрока ответил: "Надо обсудить это с руководством". Я удивился, привык, что главный человек в клубе — президент. А оказалось, главный человек в Москве. Если бы Фурсенко сначала об этом сказал, не остался бы в "Зените", - цитирует Петржелу "Советский спорт".
"Ни об одном не скажу плохо. Бывало, ругались с Мутко, но все равно отношусь к нему с уважением. Когда сейчас в Чехии Виталия называют главным творцом допинговой политики в России, выступаю в его защиту.
С Давидом Трактовенко было полное взаимопонимание. Как и с Сергеем Фурсенко, пока он не стал президентом, а являлся представителем генерального спонсора. Ходили с ним на светские мероприятия, бывал у них дома, знаком с его женой.
О том, что Трактовенко продал контрольный пакет акций "Газпрому", узнал от Фурсенко. Он сказал: "Власта, кардинально ничего не изменится, будем работать, как прежде". Только на первую же мою просьбу о покупке игрока ответил: "Надо обсудить это с руководством". Я удивился, привык, что главный человек в клубе — президент. А оказалось, главный человек в Москве. Если бы Фурсенко сначала об этом сказал, не остался бы в "Зените", - цитирует Петржелу "Советский спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.