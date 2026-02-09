"Краснодар" прислал официальный запрос по защитнику "Ростова" - источник

Как утверждает источник, "Краснодар" отправил в "Ростов" официальный запрос о трансфере крайнего защитника Ильи Вахании.
Сообщается, что вероятность уходе игрока в зимнее окно достаточно невелика. В клубе готовы рассматривать предложения по окончании сезона. Отмечается, что на данный момент сумма трансфера не устроила ростовчан.
Вахания - воспитанник Академии "Зенита". За "Ростов" 25-летний футболист выступает с 2023 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2028-го. В текущем сезоне защитник провел в составе желто-синих 22 матча в РПЛ и Кубке России, забил два мяча и отдал голевую передачу. Transfermarkt оценивает россиянина в 3 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
Фото: ФК "Ростов"