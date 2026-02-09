Матчи Скрыть

"Зенит" мог подписать форварда "Штутгарта"

Стало известно, кем интересовался петербургский клуб до аренды Джона Дурана.
Фото: Imago
По информации источника, "Зенит" рассматривал возможность пописания нападающих Эрмедина Демировича из "Штутгарта" или Симона Банзы из "Аль-Джазиры", пока не договорился об аренде форварда "Аль-Насра" Джона Дурана.

27-летний Демирович сыграл в этом сезоне в 19 матчах за "Штутгарт" во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 2 ассиста.

29-летний Банза провел в составе "Аль-Джазиры" в текущем чемпионате и Кубке ОАЭ 8 игр и отличился двумя голами.

Источник: "СЭ"

