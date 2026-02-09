Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 0 1 0
Динамо СамаркандЗавершен
Крылья Советов
0 - 1 0 1
КАМАЗЗавершен

Защитник "Ахмата" продолжит карьеру в Ливии - "СЭ"

Игрок сборной Туниса покинет грозненский клуб.
Фото: ФК "Ахмат"
Как стало известно источнику, центральный защитник "Ахмата" Надер Гандри продолжит карьеру в клубе "Ассвехли" из Ливии. Сообщается, что 30-летний футболист сборной Туниса прибыл в расположение нового клуба и в ближайшее время подпишет контракт.

Гандри выступал за "Ахмат" с февраля 2024 года. Его контракт с грозненцами истекает этим летом. В текущем сезоне игрок провел за команду 22 матча и отметился одинм забитым голом. Тransfermarkt оценивает центрбэка в 900 тысяч евро.

Источник: "СЭ"

Опубликовал:
