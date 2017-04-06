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Василий Уткин: слова руководства "Зенита" о "закрытых лигах" – абсолютно бредовая идея

Комментатор Василий Уткин высказался насчет возможного сокращения премьер-лиги.

"Сокращение лиги приведет к деградации футбола в стране. А слова руководства "Зенита" о "закрытых лигах" – абсолютно бредовая идея. Попытка улучшить показатели велосипедиста за счет пластической операции на уши, чтобы не оттопыривались.

Единственный путь – повышение конкуренции. Что вообще может большим двигателем для развития, чем конкуренция? Вон в Казани построили стадион, на который так и не ходят.

Кто будет расти от "закрытых лиг"? У нас футболом управляют как в истории про Карлсона, который взращивал персиковое дерево", - цитирует Уткина Спорт фм.
Теги: Уткин Зенит
Сегодня, 00:38
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4
(1)
№4 Написал: dvdw (Сегодня, 01:24) #
  • +1
  •  (3)

Газзаев ,как еб.....ый с дверями ,с объединённым чемпионатом носился,теперь начали про какую то закрытую лигу балаболить...Такую х нужно в межсезонье задвигать для развлекаловки,а сейчас чемпионат идёт ,это пустозвонство никому неинтересно
Регистрация: 27.09.2016
№3 Написал: язва (Сегодня, 01:17) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Пускай пестуют в Севастополь !( вроде как мечта была)
Там поднимать Крымский футбол. В своей закрытой лиге..

Команды подобрались))):
зенит
зенит2
зенит молодежка
Оренбург
Уфа
Урал
Томь
Терек
Крылья советов
И пару местных
Спонсор у всех газпром!

зенит будет вечный чемпион joy


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SHIGA
Регистрация: 25.09.2016
№2 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 01:00) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Вася конечно -го..дон, и Говно , но тут он Прав -ничего хорошего от этого не Будет, а Выдумки Митрофанова -могут лишь принести только вред всем , не надо "писать против ветра ФИФА и УЕФА" , а то и Чемпионат Мира могут отобрать -не надо придумывать причину и тем более Повод
Регистрация: 18.03.2012
№1 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 00:39) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Попытка улучшить показатели велосипедиста за счет пластической операции на уши, чтобы не оттопыривались.

это гениально..)
Регистрация: 19.05.2015
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