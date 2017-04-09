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Игнашевич, Набабкин и Натхо - в стартовом составе ЦСКА на матч с "Краснодаром"

Стал известен состав, выставленный Виктором Ганчаренко на матч 22-го тура премьер-лиги между "Краснодаром" и ЦСКА.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, В. Березуцкий, Набабкин, Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо, Ионов, Витиньо.

Запасные: Помазун, Тошич, Щенников, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев, Оланаре.
Теги: ЦСКА Краснодар Ганчаренко
Сегодня, 15:40
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