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Ибрагим Цаллагов: такой у нас чемпионат - все команды оказывают упорное сопротивление

Защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов прокомментировал победу своей команды в матче против "Урала" (2:0) в 24-м туре чемпионата России.

- Стадион очень внушительный, на нем было очень приятно играть. Хорошо, что нас пришло поддержать много болельщиков. Пусть трибуны не были заполнены, но все еще впереди. Про поле говорить не имеет смысла — оно было одинаковым для обеих команд.

- Как вам игралось на позиции опорного полузащитника?

- Мне — хорошо, но пусть меня оценивает тренерский штаб.

- Почему "Зениту" так непросто даются победы?

- Такой у нас чемпионат — все команды оказывают упорное сопротивление, плюс есть много нюансов, которые влияют на игру. Сходу на ваш вопрос ответить невозможно.

- Как можете прокомментировать количество удалений в составе соперника?

- Если честно, не хочу это комментировать. Наше дело — забить гол, и неважно, сколько против нас соперников. Представьте, что бы сейчас все говорили, если бы мы не смогли забить. Победа есть победа.

ФК "Зенит"
Теги: Цаллагов Зенит Урал
Сегодня, 23:09
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№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 23:14) #
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  •  (1)

Эх Ибрагим, да такой у нас чемпионат...... И победа, есть победа.... Три очка ваши.... Посмотри в записи игру своей команды...- если понравится......- стыдно не будет?
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 23:14) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
я лично видел как ты в середине поля провалился в яму и упал)))поле одинаовое)))
Регистрация: 17.05.2013
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