Ибрагим Цаллагов: такой у нас чемпионат - все команды оказывают упорное сопротивление

Защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов прокомментировал победу своей команды в матче против "Урала" (2:0) в 24-м туре чемпионата России.- Стадион очень внушительный, на нем было очень приятно играть. Хорошо, что нас пришло поддержать много болельщиков. Пусть трибуны не были заполнены, но все еще впереди. Про поле говорить не имеет смысла — оно было одинаковым для обеих команд.- Мне — хорошо, но пусть меня оценивает тренерский штаб.- Такой у нас чемпионат — все команды оказывают упорное сопротивление, плюс есть много нюансов, которые влияют на игру. Сходу на ваш вопрос ответить невозможно.- Если честно, не хочу это комментировать. Наше дело — забить гол, и неважно, сколько против нас соперников. Представьте, что бы сейчас все говорили, если бы мы не смогли забить. Победа есть победа.