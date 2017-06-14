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Врач "Спартака": Зобнин сможет выйти на поле где-то через 5-6 месяцев
Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов подчеркнул, что процесс реабилитации полузащитника Романа Зобнина после травмы колена идет хорошо.
- "Спартак" вышел и отпуска, приступил к работе и, к сожалению, есть неприятная новость - травма Романа Зобнина. Ему уже провели операцию. Можете рассказать о примерных сроках восстановления Романа?
- У него уже сейчас по первому самому раннему этапу реабилитации все идет хорошо, без осложнений. Если и дальше все будет двигаться такими же темпами, то примерно через три-три с половиной месяца он сможет выйти на поле с мячом и тренироваться уже достаточно интенсивно.
Но природу не обманешь, все равно получится больше пяти месяцев. От пяти до шести месяцев до того момента, когда он сможет выйти на поле в официальном матче. То есть где-то после зимней паузы. Мы, конечно, всеми силами будем стараться сократить этот срок и от всей души желаем ему как можно раньше поправиться. Но при пластике крестообразных связок, к сожалению, сроки такие.
"Спорт-Экспресс"
- "Спартак" вышел и отпуска, приступил к работе и, к сожалению, есть неприятная новость - травма Романа Зобнина. Ему уже провели операцию. Можете рассказать о примерных сроках восстановления Романа?
- У него уже сейчас по первому самому раннему этапу реабилитации все идет хорошо, без осложнений. Если и дальше все будет двигаться такими же темпами, то примерно через три-три с половиной месяца он сможет выйти на поле с мячом и тренироваться уже достаточно интенсивно.
Но природу не обманешь, все равно получится больше пяти месяцев. От пяти до шести месяцев до того момента, когда он сможет выйти на поле в официальном матче. То есть где-то после зимней паузы. Мы, конечно, всеми силами будем стараться сократить этот срок и от всей души желаем ему как можно раньше поправиться. Но при пластике крестообразных связок, к сожалению, сроки такие.
"Спорт-Экспресс"
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