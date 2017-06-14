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Врач "Спартака": Зобнин сможет выйти на поле где-то через 5-6 месяцев

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов подчеркнул, что процесс реабилитации полузащитника Романа Зобнина после травмы колена идет хорошо.

- "Спартак" вышел и отпуска, приступил к работе и, к сожалению, есть неприятная новость - травма Романа Зобнина. Ему уже провели операцию. Можете рассказать о примерных сроках восстановления Романа?

- У него уже сейчас по первому самому раннему этапу реабилитации все идет хорошо, без осложнений. Если и дальше все будет двигаться такими же темпами, то примерно через три-три с половиной месяца он сможет выйти на поле с мячом и тренироваться уже достаточно интенсивно.

Но природу не обманешь, все равно получится больше пяти месяцев. От пяти до шести месяцев до того момента, когда он сможет выйти на поле в официальном матче. То есть где-то после зимней паузы. Мы, конечно, всеми силами будем стараться сократить этот срок и от всей души желаем ему как можно раньше поправиться. Но при пластике крестообразных связок, к сожалению, сроки такие.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак Зобнин
Вчера, 22:03
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12
(1)
№12 Написал: robinzen Санкт_петербург (Вчера, 23:52) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
На поле - да, но не в общую группу. Как известно, период восстановления после таких травм и операций - 7-8 мес.

так что реально ждать Зобнина - только на весну....

От пяти до шести месяцев до того момента, когда он сможет выйти на поле в официальном матче. То есть где-то после зимней паузы.

Этот даун от медицины даже считать не умеет. Официальные матчи после зимней паузы начнутся в феврале, а это - полных 8 месяцев....
Регистрация: 24.09.2013
№11 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:20) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Цитата: sanyapytilin
Задолбали уже каждый день одно и тоже.

Ну это хоть правда, а вот бредом про Головина с Арсеналом уже точно задолбали blush


И этим задолбали...
Межсезонье, надо чем-то людей кормить...
Регистрация: 6.01.2006
№10 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:06) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Задолбали уже каждый день одно и тоже.

Ну это хоть правда, а вот бредом про Головина с Арсеналом уже точно задолбали blush
Регистрация: 2.02.2012
№9 Написал: sanyapytilin (Вчера, 22:59) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Цитата: sanyapytilin
Задолбали уже каждый день одно и тоже.
Пусть лечится парень.
Млять, ну каждый день про эти шесть месяцев новости...

Так проходи мимо. Вот жеж тупой осёл, тянет тебя на Зобнина регулярно и ничего с собой даже поделать не можешь. Ты ж дефективный..


Так ты же, шалошка, прыгаешь по всем веткам и слюну на монитор пускаешь. Говно ты, ущербное.
Самому-то не надоело одно и тоже читать? Или с первого раза туго доходит? Для таких защитничков как ты тут эту новость постят каждый день, чтобы тебе было чем заняться...
Регистрация: 6.01.2006
№8 Написал: Сибирячок (Вчера, 22:47) #
  • +1
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: sanyapytilin
Задолбали уже каждый день одно и тоже.
Пусть лечится парень.
Млять, ну каждый день про эти шесть месяцев новости...

Так проходи мимо. Вот жеж тупой осёл, тянет тебя на Зобнина регулярно и ничего с собой даже поделать не можешь. Ты ж дефективный..


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: sanyapytilin (Вчера, 22:38) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Задолбали уже каждый день одно и тоже.
Пусть лечится парень.
Млять, ну каждый день про эти шесть месяцев новости...
Регистрация: 6.01.2006
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 22:37) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Судя по календарю на последние 3-4 тура в этом году успеть должен.
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: olegan кениг (Вчера, 22:30) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Команда Зенит.
Как уже утомили глушак,да зобнин. Один раз чемпионы на шару и всё супер звёзды,новостей больше чем про Месси и Роналду

Зaeбал ваш зенит,гнилушный......
Регистрация: 19.03.2011
№4 Написал: Команда Зенит. (Вчера, 22:24) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Как уже утомили глушак,да зобнин. Один раз чемпионы на шару и всё супер звёзды,новостей больше чем про Месси и Роналду.
Регистрация: 23.04.2017
№3 Написал: Red_Dragon (Вчера, 22:13) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
короче только весной
Регистрация: 18.03.2017
№2 Написал: Spartachandrey (Вчера, 22:10) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Эх,ожидаемо
Регистрация: 12.06.2017
№1 Написал: Брюзга Рязань (Вчера, 22:08) #
  • 0
  •  (4)

Главное, чтоб без осложнений. Потихоньку и полегоньку. Когда поправишься, тогда и хорошо. )
Регистрация: 6.10.2009
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