Врач "Спартака": Зобнин сможет выйти на поле где-то через 5-6 месяцев

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов подчеркнул, что процесс реабилитации полузащитника Романа Зобнина после травмы колена идет хорошо.- У него уже сейчас по первому самому раннему этапу реабилитации все идет хорошо, без осложнений. Если и дальше все будет двигаться такими же темпами, то примерно через три-три с половиной месяца он сможет выйти на поле с мячом и тренироваться уже достаточно интенсивно.Но природу не обманешь, все равно получится больше пяти месяцев. От пяти до шести месяцев до того момента, когда он сможет выйти на поле в официальном матче. То есть где-то после зимней паузы. Мы, конечно, всеми силами будем стараться сократить этот срок и от всей души желаем ему как можно раньше поправиться. Но при пластике крестообразных связок, к сожалению, сроки такие.