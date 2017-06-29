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Игорь Портнягин: решил поменять обстановку и хочу обрести второе дыхание в "Урале"

Новичок "Урала" Игорь Портнягин поделился впечатлениями от перехода в клуб и рассказал о личных целях на предстоящий сезон.

"Хотел бы поблагодарить президента и тренерский штаб "Урала" за оказанное доверие. Попытаюсь принести максимальную пользу клубу. В последнее время у меня не все получалось по ряду объективных причин, поэтому решил поменять обстановку и хочу обрести второе дыхание в "Урале", - цитирует Портнягина пресс-служба клуба.
Теги: Портнягин Урал
Сегодня, 00:03
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