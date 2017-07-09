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Андрей Будогосский: уважаю Талалаева. Но арбитр был прав – пенальти назначен за убиенное нарушение правил

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал резкие высказывание главного тренера "Тамбова" Андрея Талалаева после матча первого тура первенства ФНЛ с "Оренбургом" (1:2).

"С огромнейшим уважением отношусь к этому замечательному специалисту. Это современный тренер с очень интересными взглядами на футбол. Просмотрел эпизоды игры, имею информацию от инспектора и считаю, что назначенный одиннадцатиметровый удар – это убиенное нарушение правил, за которое даже начинающий занятие судейством мальчик обязан назначить пенальти и показать желтую карточку игроку. Полностью поддерживаю решение арбитра. Понимаю, что многие вещи Андрей Викторович сказал на эмоциях. Это тренер современных взглядов, но мне бы хотелось, чтобы перед тем, как делать такие эмоциональные заявления, тренер все-таки внимательно посмотрел видеозапись – решение арбитра соответствует правилам игры", - цитирует Будогосского "Спорт-Экспресс".
Теги: Будогосский Талалаев
Сегодня, 14:14
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№2 Написал: нетрал (Сегодня, 14:37) #
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online

Цитата: Пивовед
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина

иди лучше янтарь собирай ...на старость.....трескаед!
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Он схватил судью за тощий кадык и, сжимая пальцы, закричал охрипшим голосом: - Куда девал сокровище убиенного тобою ФК Тамбов?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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