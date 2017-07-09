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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Будогосский: уважаю Талалаева. Но арбитр был прав – пенальти назначен за убиенное нарушение правил
Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал резкие высказывание главного тренера "Тамбова" Андрея Талалаева после матча первого тура первенства ФНЛ с "Оренбургом" (1:2).
"С огромнейшим уважением отношусь к этому замечательному специалисту. Это современный тренер с очень интересными взглядами на футбол. Просмотрел эпизоды игры, имею информацию от инспектора и считаю, что назначенный одиннадцатиметровый удар – это убиенное нарушение правил, за которое даже начинающий занятие судейством мальчик обязан назначить пенальти и показать желтую карточку игроку. Полностью поддерживаю решение арбитра. Понимаю, что многие вещи Андрей Викторович сказал на эмоциях. Это тренер современных взглядов, но мне бы хотелось, чтобы перед тем, как делать такие эмоциональные заявления, тренер все-таки внимательно посмотрел видеозапись – решение арбитра соответствует правилам игры", - цитирует Будогосского "Спорт-Экспресс".
"С огромнейшим уважением отношусь к этому замечательному специалисту. Это современный тренер с очень интересными взглядами на футбол. Просмотрел эпизоды игры, имею информацию от инспектора и считаю, что назначенный одиннадцатиметровый удар – это убиенное нарушение правил, за которое даже начинающий занятие судейством мальчик обязан назначить пенальти и показать желтую карточку игроку. Полностью поддерживаю решение арбитра. Понимаю, что многие вещи Андрей Викторович сказал на эмоциях. Это тренер современных взглядов, но мне бы хотелось, чтобы перед тем, как делать такие эмоциональные заявления, тренер все-таки внимательно посмотрел видеозапись – решение арбитра соответствует правилам игры", - цитирует Будогосского "Спорт-Экспресс".
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