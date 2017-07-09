Вилли Кронхардт: уверен, "Локомотив" будет серьёзным конкурентом "Спартака" и "Зенита"

48-летний немецкий скаут Вилли Кронхардт подтвердил информацию о работе с «Локомотивом», с которым будет связан контрактом до 2019 года, а также поделился ожиданиями от перехода в московский клуб.«Когда сказал своей жене о предложении из Москвы, ей пришлось сесть. Для меня «Локомотив» — это интересная задача и большой вызов, которого я жду с нетерпением. Одна из причин моего решения работать в «Локомотиве» — спортивный директор клуба Эрик Штоффельсхаус, с которым мы на одной волне, он тоже дышит и живёт футболом.Мой отец из России, я восемь лет жил в Казахстане. Я хорошо знаю русский язык и связан с этой культурой. Конечно, если бы моя семья не дала согласие на переезд в Москву, мне бы с тяжёлым сердцем пришлось отклонить предложение «Локомотива». У меня также было предложение из Китая, и это было бы интересно, но иногда нужно прислушиваться к своему сердцу.«Локомотиву» нужно время, чтобы выйти на свой путь. Когда это случится, остановиться будет сложно. Уверен, что в будущем мы будем серьёзными конкурентами для «Спартака» и «Зенита» в РФПЛ. Мы хотим плыть против течения и вместо того, чтобы полагаться на дорогостоящих звёздных игроков, будем обращать внимание на молодых талантов, в частности из русскоязычных стран. У «Локомотива» один из лучших в России центров по подготовке молодых футболистов.Что касается жизни в России, то тот, кто считает высокими цены на жильё в Нью-Йорке, просто никогда не был в Москве», — цитирует Кронхардта RegionalSport.de.