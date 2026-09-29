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Товарищеские матчи. Сборные

Россия
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Иран2 тайм

Сборная России уверенно обыграла Иран, Головин оформил дубль

Сборная России одержала победу над Ираном в товарищеском матче, который состоялся 29 сентября в Казани.
Фото: РФС
Оба мяча российская команда забила в первом тайме. На 21-й минуте отличился Александр Головин, замкнув передачу Алексея Батракова. Спустя 15 минут полузащитник "Монако" оформил дубль, забив со штрафного.

Следующим соперником сборной России станет Намибия. Команды встретятся 3 октября в Екатеринбурге. После этого россияне 6 октября сыграют с Нигерией в Нижнем Новгороде.

Товарищеские матчи

Голы: Головин, 21, 36.

Россия: Сафонов, Круговой, Мелёхин, Дивеев, Вахания, Батраков (Умяров, 79), Кисляк, Обляков (Пруцев, 64), Головин, Глушенков (Ал. Миранчук, 64), Тюкавин (Соболев, 79).

Иран: Хосейни (Ниазманд, 46), Халилзаде, Немати, Хардани (Фаллах, 46), Резаян (Махмуди, 86), Горбани (Нурафкан, 65), Эззатолахи (Хаджи, 65), Мохебби (Хаджсафи, 27), Юсефи (Захиди, 65), Азмун (Даргахи, 46), Тареми.

Предупреждения: Хардани, 31, Глушенков, 54, Немати, 78.

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