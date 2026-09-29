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"Локомотив" сообщил о возвращении легионера в расположение клуба

Защитник "Локомотива" Сесар Монтес досрочно покинул расположение сборной Мексики из-за травмы и вернулся в Москву.
Фото: ФК "Локомотив"
Футболист уже приступил к восстановительным процедурам на базе железнодорожников.

Повреждение ягодичной мышцы не позволит 29-летнему мексиканцу сыграть в ближайших товарищеских матчах национальной команды. В "Локомотиве" сообщили, что после возвращения в расположение клуба Монтес начал тренировочную работу в рамках восстановления.

В текущем сезоне Монтес принял участие в четырёх матчах "Локомотива".

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