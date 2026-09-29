Футболист уже приступил к восстановительным процедурам на базе железнодорожников.
Повреждение ягодичной мышцы не позволит 29-летнему мексиканцу сыграть в ближайших товарищеских матчах национальной команды. В "Локомотиве" сообщили, что после возвращения в расположение клуба Монтес начал тренировочную работу в рамках восстановления.
В текущем сезоне Монтес принял участие в четырёх матчах "Локомотива".
"Локомотив" сообщил о возвращении легионера в расположение клуба
Защитник "Локомотива" Сесар Монтес досрочно покинул расположение сборной Мексики из-за травмы и вернулся в Москву.
Фото: ФК "Локомотив"