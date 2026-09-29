Экс-футболист "Спартака" допустил возвращение Дзюбы в клуб

- Дзюба - отличный футболист. Я играл с ним пару лет. И мне правда нравилось, как он играет.
Сейчас он уже достаточно стар, поэтому нормально, что он уже не показывает того, что раньше, когда был моложе. Но Артём всё ещё хороший игрок. Думаю, Дзюба ещё может найти новый клуб и немного продлить карьеру. Может, он вернётся в "Спартак" и закончит карьеру там, - приводит слова Ромуло "Матч ТВ".
Последним клубом Дзюбы был "Акрон". После ухода из тольяттинской команды нападающий находится в статусе свободного агента.