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"Ожидал куда более интересной игры от Ирана". Пономарёв высказался о победе сборной России

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info победу сборной России над командой Ирана в товарищеском матче.
Фото: РФС
По мнению эксперта, российская команда особенно убедительно выглядела до перерыва.

- Хорошо наши ребята первый тайм провели. Футболисты сборной Ирана были обескуражены. Они не привыкли к такой комбинационной игре. Наш соперник попробовал сыграть на контратаках, но не получилось. По-другому он, видимо, играть не умеет. А у нашей команды, повторюсь, прекрасно все в первом тайме получалось. После перерыва, правда, темп сбавили.

При этом ошибки в обороне были: Дивеев дважды на грани пенальти неправильно мяч отнимал. Дистанционная скорость у него слабая. Так что Карпину нужно провести работу над ошибками в обороне. В целом сборная Ирана интересного впечатления не произвела сейчас. Ожидал от них куда более интересной игры, - сказал Пономарев.

Следующие матчи сборная России проведёт в октябре. 3 октября команда сыграет с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября встретится с Нигерией в Нижнем Новгороде.

Алина Гущина, Rusfootball.info

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