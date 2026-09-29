"Ожидал куда более интересной игры от Ирана". Пономарёв высказался о победе сборной России

- Хорошо наши ребята первый тайм провели. Футболисты сборной Ирана были обескуражены. Они не привыкли к такой комбинационной игре. Наш соперник попробовал сыграть на контратаках, но не получилось. По-другому он, видимо, играть не умеет. А у нашей команды, повторюсь, прекрасно все в первом тайме получалось. После перерыва, правда, темп сбавили.
При этом ошибки в обороне были: Дивеев дважды на грани пенальти неправильно мяч отнимал. Дистанционная скорость у него слабая. Так что Карпину нужно провести работу над ошибками в обороне. В целом сборная Ирана интересного впечатления не произвела сейчас. Ожидал от них куда более интересной игры, - сказал Пономарев.
Следующие матчи сборная России проведёт в октябре. 3 октября команда сыграет с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября встретится с Нигерией в Нижнем Новгороде.
Алина Гущина, Rusfootball.info