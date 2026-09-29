"Ожидал куда более интересной игры от Ирана". Пономарёв высказался о победе сборной России

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При этом ошибки в обороне были: Дивеев дважды на грани пенальти неправильно мяч отнимал. Дистанционная скорость у него слабая. Так что Карпину нужно провести работу над ошибками в обороне. В целом сборная Ирана интересного впечатления не произвела сейчас. Ожидал от них куда более интересной игры, - сказал Пономарев.