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"Было не очень приятно смотреть". Булыкин раскритиковал качество газона на матче сборной России

Экс-футболист клубов РПЛ Дмитрий Булыкин в беседе с Rusfootball.info высказался о матче сборной России против Ирана.
Фото: РФС
Национальная команда победила соперника со счётом 2:0, а оба гола записал на свой счёт Александр Головин.

- Если честно, то результат меня сильно удивил. Ожидал, что Иран доставит немало проблем нашей команде, хотя у них были опасные моменты — могли забить два-три гола. Но в целом игра получилась хорошей. Сборная России проявила мастерство и высокий уровень игры. Но качество газона в Казани сильно расстроило, по картинке было не совсем приятно на это смотреть.

Головин? Он — настоящий красавец. Головин — лидер этой сборной и заслуженно является капитаном команды, — сказал Булыкин.

В октябре сборная России проведет два матча — с Намибией (3 октября) в Екатеринбурге и с Нигерией (6 октября) в Нижнем Новгороде.

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