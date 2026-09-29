"Было не очень приятно смотреть". Булыкин раскритиковал качество газона на матче сборной России

- Если честно, то результат меня сильно удивил. Ожидал, что Иран доставит немало проблем нашей команде, хотя у них были опасные моменты — могли забить два-три гола. Но в целом игра получилась хорошей. Сборная России проявила мастерство и высокий уровень игры. Но качество газона в Казани сильно расстроило, по картинке было не совсем приятно на это смотреть.
Головин? Он — настоящий красавец. Головин — лидер этой сборной и заслуженно является капитаном команды, — сказал Булыкин.
В октябре сборная России проведет два матча — с Намибией (3 октября) в Екатеринбурге и с Нигерией (6 октября) в Нижнем Новгороде.