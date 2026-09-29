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Наумов: Карпин - на правильном пути

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал Rusfootball.info победу сборной России над командой Ирана в товарищеском матче.
Фото: РФС
По словам Наумова, в национальной команде постепенно формируется костяк, а футболисты подходят к матчам с высокой мотивацией.

- Понравился матч. Но самое главное - другое: у нас наконец-то вырисовывается костяк команды. Мы сейчас видим это, и это очень радует.

А выглядела наша сборная сегодня неплохо. Очень порадовала игра Мелехина. Великолепно сыграл. Да все неплохо сыграли. Чувствуется, что ребята в сборную с удовольствием приезжают, скучают по игре за сборную и полностью отдаются на поле несмотря на то, что встреча товарищеская. Играют очень здорово. Даже второй тайм, хоть и мячей не было, хорошо прошел. И Пруцев, и Миранчук выглядели очень здорово. Так что, мне кажется, Карпин находится на правильном пути.

Что касается, сборной Ирана, то она была какая-то несыгранная. Думал, что они будут разрывать оборону, но они слабенько выглядели. Не вижу их готовности.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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