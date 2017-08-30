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Сергей Фурсенко: о переходе Яха в "Зенит" я ничего не знаю

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал информацию о переходе защитника "Заглембе" Ярослава Яха в питерский клуб.

"Правда ли, что "Зенит" договорился о приобретении Ярослава Яха? Ничего об этом не знаю. Не могу пока сказать, купит ли кого-нибудь "Зенит". Всё узнаете завтра. Возможно, с кем-то и расстанемся.

Дзюба? Всё может быть. Давайте дождёмся закрытия трансферного окна и поговорим об уже свершившихся фактах", - цитирует Фурсенко "Чемпионат.сом".
Теги: Фурсенко Зенит
Сегодня, 20:03
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№1 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 21:08) #
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Давайте.Но слухи на то и слухи,чтобы их обсуждать.Что то и в факты превращается.
Регистрация: 11.08.2008
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