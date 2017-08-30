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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Фурсенко: о переходе Яха в "Зенит" я ничего не знаю
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал информацию о переходе защитника "Заглембе" Ярослава Яха в питерский клуб.
"Правда ли, что "Зенит" договорился о приобретении Ярослава Яха? Ничего об этом не знаю. Не могу пока сказать, купит ли кого-нибудь "Зенит". Всё узнаете завтра. Возможно, с кем-то и расстанемся.
Дзюба? Всё может быть. Давайте дождёмся закрытия трансферного окна и поговорим об уже свершившихся фактах", - цитирует Фурсенко "Чемпионат.сом".
"Правда ли, что "Зенит" договорился о приобретении Ярослава Яха? Ничего об этом не знаю. Не могу пока сказать, купит ли кого-нибудь "Зенит". Всё узнаете завтра. Возможно, с кем-то и расстанемся.
Дзюба? Всё может быть. Давайте дождёмся закрытия трансферного окна и поговорим об уже свершившихся фактах", - цитирует Фурсенко "Чемпионат.сом".
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