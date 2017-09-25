Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграет ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионв?
Показать все опросы

Новости партнеров

Роман Широков: по факту слова Аленичева о багаже оказались правдой

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился мнением о проблемах "Спартак".

"Изначально говорил, что невозможно прийти и сходу начать выигрывать. Многие посмеивались, когда Дмитрий Аленичев сказал, что заложил фундамент, на котором "Спартаку" играть следующие десять матчей, но по факту Дмитрий Анатольевич оказался прав.

"Спартак" играл на его фундаменте, плюс что-то от себя добавил Каррера. На этом всё держалось в команде до конца сезона. В новом что-то сломалось. Причём уже в первом туре — с упущенной победы над "Динамо" началась неприятная серия "Спартака", которая длится до сих пор. Надлом, видимо, произошёл в психологии всей команды, и чтобы поправить положение, работать надо тоже всем вместе", - цитирует Широкова "Чемпионат.сом".
Теги: Широков Аленичев Спартак
Вчера, 23:52
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Вчера, 23:54) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
ничего нового не сказал.. одно и тоже мусолят только разными словами
Регистрация: 27.08.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.