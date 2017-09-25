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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Роман Широков: по факту слова Аленичева о багаже оказались правдой
Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился мнением о проблемах "Спартак".
"Изначально говорил, что невозможно прийти и сходу начать выигрывать. Многие посмеивались, когда Дмитрий Аленичев сказал, что заложил фундамент, на котором "Спартаку" играть следующие десять матчей, но по факту Дмитрий Анатольевич оказался прав.
"Спартак" играл на его фундаменте, плюс что-то от себя добавил Каррера. На этом всё держалось в команде до конца сезона. В новом что-то сломалось. Причём уже в первом туре — с упущенной победы над "Динамо" началась неприятная серия "Спартака", которая длится до сих пор. Надлом, видимо, произошёл в психологии всей команды, и чтобы поправить положение, работать надо тоже всем вместе", - цитирует Широкова "Чемпионат.сом".
"Изначально говорил, что невозможно прийти и сходу начать выигрывать. Многие посмеивались, когда Дмитрий Аленичев сказал, что заложил фундамент, на котором "Спартаку" играть следующие десять матчей, но по факту Дмитрий Анатольевич оказался прав.
"Спартак" играл на его фундаменте, плюс что-то от себя добавил Каррера. На этом всё держалось в команде до конца сезона. В новом что-то сломалось. Причём уже в первом туре — с упущенной победы над "Динамо" началась неприятная серия "Спартака", которая длится до сих пор. Надлом, видимо, произошёл в психологии всей команды, и чтобы поправить положение, работать надо тоже всем вместе", - цитирует Широкова "Чемпионат.сом".
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