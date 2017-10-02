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Актив фанатов "Динамо" прекратит поддержку до встречи с командой и руководством

Актив фанатов "Динамо" покинул гостевой сектор стадиона "РЖД Арена" во время второго тайма матча с "Локомотивом".

"Сегодня, во время второго тайма проигранного "Локомотиву" матча, бОльшая часть фанатов организовано покинула трибуну. Люди, ответственные за поддержку, приняли решение уйти с сектора, так как больше нет сил смотреть на безволие и отсутствие результата. При этом, мы выйдем на команду с инициативой разговора о сложившейся ситуации, которая вызывает большие опасения и категорически не соответствует словам и обещаниям, как руководителей, так и самой команды перед сезоном.

Если до ближайшего домашнего матча наша инициатива будет отклонена или проигнорирована, то мы откажемся от поддержки до того момента, пока команда и руководители не выйдут с нами на диалог", - говорится на сайте Fcdin.com.
Теги: Динамо
Сегодня, 05:35
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