Пятибратов - о возвращении Шварца в "Динамо": у меня внутри диссонанс

"Возвращение Шварца в "Динамо"? У меня внутри небольшой диссонанс. Шварц хорошо работал, "Динамо" было ярким, бежало и прессинговало. Меня очень смущают обстоятельства, при которых этот специалист покинул нашу страну.Не понимаю, насколько он доказал, что достоин вернуться в клуб такого масштаба. Если руководство "Динамо" сделало такой выбор, значит, они анализировали ситуацию", - сказал Пятибратов Metaratings.
Сандро Шварц являлся главным тренером московского "Динамо" с 2020 по 2022 год. Всего под его руководством команда провела 57 матчей, одержала 32 победы, 8 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.
В мае 2026 года пресс-служба бело-голубых объявила о возвращении немецкого специалиста на пост наставника клуба. Ранее "Динамо" возглавлял Ролан Гусев.
По итогам прошедшего сезона команда заняла седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков.