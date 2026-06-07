Пятибратов - о возвращении Шварца в "Динамо": у меня внутри диссонанс

Бывший тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов высказался о возвращении Сандро Шварца в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
Российский специалист заявил, что руководство бело-голубых проанализировало ситуацию перед возвращением Сандро Шварца в клуб.

"Возвращение Шварца в "Динамо"? У меня внутри небольшой диссонанс. Шварц хорошо работал, "Динамо" было ярким, бежало и прессинговало. Меня очень смущают обстоятельства, при которых этот специалист покинул нашу страну.
Не понимаю, насколько он доказал, что достоин вернуться в клуб такого масштаба. Если руководство "Динамо" сделало такой выбор, значит, они анализировали ситуацию", - сказал Пятибратов Metaratings.

Сандро Шварц являлся главным тренером московского "Динамо" с 2020 по 2022 год. Всего под его руководством команда провела 57 матчей, одержала 32 победы, 8 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.

В мае 2026 года пресс-служба бело-голубых объявила о возвращении немецкого специалиста на пост наставника клуба. Ранее "Динамо" возглавлял Ролан Гусев.

По итогам прошедшего сезона команда заняла седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков.

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