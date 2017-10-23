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Москва Краснодар
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Александр Гришин: надеюсь, Кучаеву звёздная болезнь не грозит – он скромный парень
Бывший главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин высказал мнение по поводу полузащитника "армейцев" Константина Кучаева. В текущем сезоне 19-летний игрок провёл семь матчей за ЦСКА в РФПЛ.
"Кучаев сходу завоевал место в основе "молодёжки". В схеме "4-3-3" исполнял ту же роль, что и вчера против "Зенита", — центрального атакующего полузащитника. У нас не было одного постоянного капитана – разным ребятам передавали повязку, чтобы почувствовали уверенность в собственных силах. Мальчишки на такие вещи обращают внимание. Дошла очередь и до Кучаева. Нам в ЦСКА не ставили задачи побеждать любой ценой. Важнее было, чтобы ребята развивались и хорошо, красиво играли. Если играли плохо, мы им прямо об этом говорили. Что могли — сделали, дальше они двигаются без нас.
Как на них повлияет общество и атмосфера, тяжело загадывать. Но останавливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя. Сколько уже было таких молодых-перспективных: матч-другой сверкнёт – и потух.
Наверное, каждый президент мечтает, чтобы в его клубе играли свои воспитанники. Чем больше их будет в первой команде ЦСКА, тем лучше. Но пока человек матчей 50 на высоком уровне не проведёт, рано о чём-то говорить. Тут главное – не перехвалить. Надеюсь, Кучаеву звёздная болезнь не грозит – он скромный парень, слушает старших", - цитирует Гришина "Чемпионат.сом".
"Кучаев сходу завоевал место в основе "молодёжки". В схеме "4-3-3" исполнял ту же роль, что и вчера против "Зенита", — центрального атакующего полузащитника. У нас не было одного постоянного капитана – разным ребятам передавали повязку, чтобы почувствовали уверенность в собственных силах. Мальчишки на такие вещи обращают внимание. Дошла очередь и до Кучаева. Нам в ЦСКА не ставили задачи побеждать любой ценой. Важнее было, чтобы ребята развивались и хорошо, красиво играли. Если играли плохо, мы им прямо об этом говорили. Что могли — сделали, дальше они двигаются без нас.
Как на них повлияет общество и атмосфера, тяжело загадывать. Но останавливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя. Сколько уже было таких молодых-перспективных: матч-другой сверкнёт – и потух.
Наверное, каждый президент мечтает, чтобы в его клубе играли свои воспитанники. Чем больше их будет в первой команде ЦСКА, тем лучше. Но пока человек матчей 50 на высоком уровне не проведёт, рано о чём-то говорить. Тут главное – не перехвалить. Надеюсь, Кучаеву звёздная болезнь не грозит – он скромный парень, слушает старших", - цитирует Гришина "Чемпионат.сом".
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