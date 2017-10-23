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Александр Гришин: надеюсь, Кучаеву звёздная болезнь не грозит – он скромный парень

Бывший главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин высказал мнение по поводу полузащитника "армейцев" Константина Кучаева. В текущем сезоне 19-летний игрок провёл семь матчей за ЦСКА в РФПЛ.

"Кучаев сходу завоевал место в основе "молодёжки". В схеме "4-3-3" исполнял ту же роль, что и вчера против "Зенита", — центрального атакующего полузащитника. У нас не было одного постоянного капитана – разным ребятам передавали повязку, чтобы почувствовали уверенность в собственных силах. Мальчишки на такие вещи обращают внимание. Дошла очередь и до Кучаева. Нам в ЦСКА не ставили задачи побеждать любой ценой. Важнее было, чтобы ребята развивались и хорошо, красиво играли. Если играли плохо, мы им прямо об этом говорили. Что могли — сделали, дальше они двигаются без нас.

Как на них повлияет общество и атмосфера, тяжело загадывать. Но останавливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя. Сколько уже было таких молодых-перспективных: матч-другой сверкнёт – и потух.

Наверное, каждый президент мечтает, чтобы в его клубе играли свои воспитанники. Чем больше их будет в первой команде ЦСКА, тем лучше. Но пока человек матчей 50 на высоком уровне не проведёт, рано о чём-то говорить. Тут главное – не перехвалить. Надеюсь, Кучаеву звёздная болезнь не грозит – он скромный парень, слушает старших", - цитирует Гришина "Чемпионат.сом".
Теги: Гришин Кучаев ЦСКА
Сегодня, 16:29
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4
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№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:55) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Интересно а кто это вообще?

Пока что игрок, который попал в основу. Вполне и от этого можно нос задрать. Головин не сдал позиций, а вот Чалов ушел в тень. Посмотрим теперь, как Кучаев с этим всем справится.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№3 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 16:52) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: SPV
Интересно а кто это вообще? Откуда опасность звездной болезни? Что представляет из себя футболист Кучаев? Вчера вроде мелькал в составе цска и это единственное что можно отметить, пи...ц новость просто smile

расскажи про козлова и давыдова где эти месси тарасовского разлива?вроде и в заявках не видно больше.а ведь яйца на него начесывали
Регистрация: 7.09.2015
№2 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:48) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Интересно а кто это вообще? Откуда опасность звездной болезни? Что представляет из себя футболист Кучаев? Вчера вроде мелькал в составе цска и это единственное что можно отметить, пи...ц новость просто smile
Регистрация: 2.02.2012
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:41) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
парень с амбициями
и ведь техника есть.упорство.и вроде не боится статусных соперников
но вчера, если честно, потерялся
правда на то он и опыт. может это поможет ему дальше развиваться
вчера (лично меня) очень разочаровал Гордюшенко...одни потери и неточные пасы, но может с нервами не справился


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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