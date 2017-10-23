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Мориц Бауэр признан болельщиками "Рубина" лучшим игроком матча с "Динамо"

Подведены итоги голосования на лучшего игрока матча 14-го тура чемпионата России "Рубин" – "Динамо" (0:0), сообщает официальный сайт казанцев.

Победителем голосования, набрав 31 процент голосов, стал защитник "Рубина" Мориц Бауэр.
Теги: Бауэр Рубин
Сегодня, 21:34
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