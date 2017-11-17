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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Суд взыскал с ЦСКА 1,5 миллиона евро
Арбитражный суд Москвы взыскал с ЦСКА €1,55 млн в пользу Темпбанка, сообщает RNS.
"Суд принял решение взыскать с ПФК ЦСКА задолженность в размере €1,17 млн по курсу ЦБ на день оплаты, задолженность по оплате процентов в размере €354 178,16, а также процентов за пользование чужими денежными средствами… в размере €31 722,49, а также расходы по оплате госпошлины в размере 200 тыс. рублей", — сказала судья Залина Битаева, добавив, что ЦСКА имеет права подать апелляцию.
На предыдущем заседании, которое состоялось 14 ноября, адвокат Темпбанка передал представителю клуба расчеты общей суммы задолженности клуба перед банком. Тогда адвокат футбольного клуба заявил, что ответчик планирует сверить расчеты и обозначить свою позицию.
На сегодняшнее заседание представитель клуба не явился.
Иск был подан в августе 2017 года и предполагал требование с ЦСКА задолженности в €1,17 млн, а также процентов по кредиту в размере 18% годовых, следует из материалов суда.
"Суд принял решение взыскать с ПФК ЦСКА задолженность в размере €1,17 млн по курсу ЦБ на день оплаты, задолженность по оплате процентов в размере €354 178,16, а также процентов за пользование чужими денежными средствами… в размере €31 722,49, а также расходы по оплате госпошлины в размере 200 тыс. рублей", — сказала судья Залина Битаева, добавив, что ЦСКА имеет права подать апелляцию.
На предыдущем заседании, которое состоялось 14 ноября, адвокат Темпбанка передал представителю клуба расчеты общей суммы задолженности клуба перед банком. Тогда адвокат футбольного клуба заявил, что ответчик планирует сверить расчеты и обозначить свою позицию.
На сегодняшнее заседание представитель клуба не явился.
Иск был подан в августе 2017 года и предполагал требование с ЦСКА задолженности в €1,17 млн, а также процентов по кредиту в размере 18% годовых, следует из материалов суда.
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